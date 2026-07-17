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Kütahya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Ertürk (18) yönetimindeki 43 ADT 498 plakalı motosiklet ile N.K. idaresindeki elektrikli bisiklet, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Ertürk, bariyerlere savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde Ertürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü N.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ertürk'ün cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Alibey Aydın
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