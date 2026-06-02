Tavuk eti yüklü TIR şarampole devrildi: 2 yaralı

AMASYA'nın Taşova ilçesinde tavuk eti yüklü TIR'ın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Taşova ilçesinde Mercimek köyü yakınlarında meydana geldi. C.B.'nin kontrolünü kaybettiği 34 FYD 622 plakalı tavuk eti yüklü TIR, şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle dorsedeki tavuk eti paketleri çevreye dağıldı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü C.B. ile yanındaki N.K., ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı