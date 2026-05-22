Taşova'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre D.E. idaresindeki 34 DMH 262 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mercimek köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürÜcü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

İkinci kazada ise İ.A. idaresindeki 34 EA 2224 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Durucasu köyü mevkiinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
