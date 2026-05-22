Taşova'da 4006 Bilim Fuarları Açıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki okulda düzenlenen törenlerle 4006 Bilim Fuarları açıldı.

Atatürk Ortaokulu ve Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip lisesinde 4006 Bilim Fuarları açılması dolayısı ile düzenlenen törenlere Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Zihni Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Celalettin Kapusuz, kurum müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bu tür fuarların öğrencilerin özgüven kazanmasında kritik bir rol oynadığını belirten Kaymakam Kartal,

"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerimizin araştırma yapma, problem çözme, ekip çalışması ve kendilerini ifade etme becerilerine önemli katkılar sunuyor. Öğrencilerimizin bilimsel düşünceyle hareket etmeleri, üretmeleri ve projelerini toplumla paylaşmaları bizler için büyük gurur kaynağıdır. Fuarın hazırlanmasında emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.