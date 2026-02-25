TASKUT gönüllüleri iftar sofrasında bir araya geldi
Çerkeş merkezli TASKUT, iftar programında ilçe protokolü ve gönüllülerini bir araya getirdi. Faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Tüm Afetlerde Sivil Arama Kurtarma (TASKUT) gönüllüleri iftar sofrasında buluştu.
Çerkeş merkezli kurulan insani yardım ve gönüllülük faaliyetleri yürüten TASKUT, ilçe protokolü ve gönüllülerini Vehbi Sultan Camisi'nde düzenlenen iftar programında ağırladı.
Programda dua edilerek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Programa Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AFAD İl Müdürü Mehmet Tahir Göktaş, TASKUT Genel Başkanı Halil Kaya, AFAD personeli, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.