Haberler

TASKUT gönüllüleri iftar sofrasında bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkeş merkezli TASKUT, iftar programında ilçe protokolü ve gönüllülerini bir araya getirdi. Faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tüm Afetlerde Sivil Arama Kurtarma (TASKUT) gönüllüleri iftar sofrasında buluştu.

Çerkeş merkezli kurulan insani yardım ve gönüllülük faaliyetleri yürüten TASKUT, ilçe protokolü ve gönüllülerini Vehbi Sultan Camisi'nde düzenlenen iftar programında ağırladı.

Programda dua edilerek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Programa Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AFAD İl Müdürü Mehmet Tahir Göktaş, TASKUT Genel Başkanı Halil Kaya, AFAD personeli, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak