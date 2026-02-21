Haberler

Taşköprü'de ramazan etkinlikleri başladı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen ramazan etkinlikleri, Hacivat-Karagöz gösterileri ve çeşitli oyunlarla renkli anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, etkinliklerin aileler ve çocuklar için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Taşköprü Belediye tarafından düzenlenen programda birbirinden eğlenceli gösteriler sahnelenirken, salonu dolduran vatandaşlar keyifli bir akşam yaşadı.

Açık Hava Düğün Salonu'ndaki etkinlikler kapsamında Hacivat-Karagöz gösterileri ve çeşitli oyunlar sahnelendi.

Ramazan etkinliğine katılan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bu akşam çocuklarımızın mutluluğunu, ailelerimizin heyecanını hep birlikte yaşadık. Evlatlarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

