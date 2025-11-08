Haberler

Taşköprü'de Baba Oğlunu Tabancayla Vurdu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir baba, tartışma sırasında oğluna tabancayla ateş etti. Oğlu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Baba gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü.

Kuyluş köyünde baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, tabancayla oğluna ateş etti.

Ağır yaralanan Önder Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
