Taşköprü Belediyesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Müzi·kal Gösteri

Taşköprü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklar ve aileler için bir muzikal gösteri organize etti. Etkinlikte Bıcırık Tiyatrosu sahne aldı ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, coşkulu bir gün geçirmenin önemine vurgu yaptı.

Taşköprü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklar ve ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi amacıyla muzikal gösteriye ev sahipliği yaptı.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen etkinlikte Bıcırık Tiyatrosu ekibi sahne aldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklarla paylaştıklarını belirterek, "Kahkahalarla, alkışlarla ve coşkuyla dolu bu güzel günde hem ailelerimiz eğlendi hem de minik yüreklerimiz sahnenin büyüsüne ortak oldu. Bu anlamlı programda emeği geçen tüm oyuncularımıza, katkı sunan ekip arkadaşlarımıza, programımıza katılan kıymetli çocuklarımıza ve ailelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
