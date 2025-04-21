Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

İşte DEM heyetinin Öcalan'la ilk konuştukları konu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Taşköprü Belediye Başkanı, Özel Bireye Akülü Sandalye Teslimi Gerçekleştirdi

Taşköprü Belediye Başkanı, Özel Bireye Akülü Sandalye Teslimi Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, engelli birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye teslim etti. Ziyarette, hayırsever Fatih Şenel'in katkılarıyla sağlanan sandalyenin önemine vurgu yapıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, özel birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

Arslan, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ile birlikte aileyi ziyaret etti.

Taşköprülü hayırsever Fatih Şenel'in katkısıyla alınan akülü sandalyeyi Kaya'ya teslim eden Arslan, yaptığı açıklamada, bu tür desteklerin önemine dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.