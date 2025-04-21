Taşköprü Belediye Başkanı, Özel Bireye Akülü Sandalye Teslimi Gerçekleştirdi
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, engelli birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye teslim etti. Ziyarette, hayırsever Fatih Şenel'in katkılarıyla sağlanan sandalyenin önemine vurgu yapıldı.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, özel birey Nurcan Kaya'yı evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye teslim etti.
Arslan, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ile birlikte aileyi ziyaret etti.
Taşköprülü hayırsever Fatih Şenel'in katkısıyla alınan akülü sandalyeyi Kaya'ya teslim eden Arslan, yaptığı açıklamada, bu tür desteklerin önemine dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel