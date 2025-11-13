Haberler

Taş Ocağında Göçükte Hayatını Kaybeden Şoför Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen taş ocağı göçüğünde 6 gün sonra cansız bedeni bulunan 75 yaşındaki kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Fatsa ilçesindeki taş ocağında 5 Kasım'da yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü. İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenini çıkarırken, kamyon şoförü Mustafa Ahmet Şahin'e ise ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşı, arama kurtarma çalışması 6 Kasım'da durduruldu.

Dün, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ve diğer paydaşlar tarafından bölgede yapılan incelemeler neticesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla iş makineleriyle arama çalışmaları tekrar başladı. Çalışmalarda Mustafa Ahmet Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa Ahmet Şahin'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ne getirildi. Şahin'in cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. İlçedeki Hz. Hamza Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Mustafa Ahmet Şahin, Fatsa Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

