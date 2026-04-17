Tartıştığı kişiyi aracıyla takip edip, önüne keserek tabancayla vurdu

BURSA'da tartıştığı U.K. tarafından takip edilip önü kesilen C.M., aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. C.M. ile U.K. arasında Görükle Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.M., 16 EE 350 plakalı otomobiliyle olay yerinden ayrıldı. U.K. de aracıyla C.M.'yi takip etti. İzmir Yolu Caddesi'nde C.M.'nin önünü kesen U.K., tabancayla ateş açtı. Kurşunun otomobilin ön camından girerek isabet ettiği C.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından C.M. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüpheli U.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı