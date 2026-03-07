Haberler

Tartıştığı eşini iple boğan şüpheli: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Nesrin Aladağ'ı (48) iple boğan Naim Aladağ (53) ifadesinde, "O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü.

ADANA'da ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Nesrin Aladağ'ı (48) iple boğan Naim Aladağ (53) ifadesinde, "O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

Olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Naim Aladağ ile 3 çocuğunun annesi ev kadını Nesrin Aladağ arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Naim Aladağ, Nesrin Aladağ'ı önce darbetti ardından iple boğdu. Aladağ daha sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Nesrin Aladağ'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

TUTUKLANDI

Naim Aladağ emniyette verdiği ifadede, "Bir süredir ailevi nedenlerden dolayı tartışıyorduk. O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Naim Aladağ, adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Aladağ, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Devrik şahın oğlundan tuhaf açıklama! Yapılmayan teklifi kabul etmiş

Devrik şahın oğlu devreleri yaktı! Yapılmayan teklifi kabul etmiş
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde