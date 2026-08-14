Adana'da Dolmuş Şoförüne Saldırı: Camlar Kırıldı, Saldırgan Kayıplara Karıştı

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, tartıştığı şoförü darbedip, dolmuşunun camlarını sopayla kırdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle Meydan Kooperatifi'ne ait dolmuşun şoförüyle tartıştı. Büyüyen tartışmada şüpheli, şoförü darbetti. Öfkesi dinmeyen şüpheli daha sonra sopayla dolmuşun camlarını kırdı. Çevrede paniğe neden olayın ardından saldırgan kaçtı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı