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Adana'da Dolmuş Şoförüne Saldırı: Camlar Kırıldı, Saldırgan Kayıplara Karıştı

Adana'da Dolmuş Şoförüne Saldırı: Camlar Kırıldı, Saldırgan Kayıplara Karıştı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı dolmuş şoförünü darbedip, aracın camlarını sopayla kırdı. Çevrede paniğe neden olan olayın ardından saldırgan kaçarken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, tartıştığı şoförü darbedip, dolmuşunun camlarını sopayla kırdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle Meydan Kooperatifi'ne ait dolmuşun şoförüyle tartıştı. Büyüyen tartışmada şüpheli, şoförü darbetti. Öfkesi dinmeyen şüpheli daha sonra sopayla dolmuşun camlarını kırdı. Çevrede paniğe neden olayın ardından saldırgan kaçtı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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