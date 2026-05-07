Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, husumet sahibi olduğu E.İ.'yi bıçakla yaralayan E.G. tutuklandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, zanlı Tekirdağ'da yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İspat Cami Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.G. ile E.İ. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.G. bıçakla E.İ'yi karnından ve sağ bacağından yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
E.İ. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiş, kaçan şüpheli E.G. Tekirdağ'da gözaltına alınmıştı.