Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki E.Y.'ye otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

H.S. (31) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y'ye (54) çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yolun karşısına geçeceği sırada arkasına dönüp el sallayan E.Y'ye hareket etmesinin ardından seyir halindeki otomobilin çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
