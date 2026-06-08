Traktörün altında kalarak öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde el frenini çekmeden indiği traktörün hareket ettiği gören Fazlı Dal (70), durdurmak istediği aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesi Yanıkkışla Mahallesi Taşkesiği mevkisinde meydana geldi. Bahçesinde ilaçlama çalışması yaptığı sırada traktöründen inen Fazlı Dal, aracın hareket ettiği gördü. Durdurmak için traktörün üzerine çıkmaya çalışan Dal, iddiaya göre dengesini kaybederek aracın altına düştü. Dal'ın traktörün altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dal'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Dal'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı