Mersin'de traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen Selda Kaya (51) ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi.
Atatürk Caddesi'nde M.K. (31) idaresindeki seyir halindeki traktörde yolcu olarak bulunan Selda Kaya (51) araçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz