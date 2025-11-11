Tarsus'ta Sağanak Yağış Sonrası Su Birikintileri
Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İlçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel