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Tarsus'ta Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Müfit Güner hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Müfit Güner idaresindeki 01 AE 942 plakalı otomobil, Gülek Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Müfit Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

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