Bayram sabahı feci kaza! Otomobil kanala uçtu, 3 kişilik aile yok oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleye kurbanlık almaya giderken sulama kanalına uçan otomobildeki Hacı (37) ve Fesla Yoldaş (40) çifti ile 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes ise kazadan yara almadan kurtuldu.

KANALDAN ÇIKARDILAR

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Günyurdu Mahallesi'nde kurbanlık almaya giden Hacı Yoldaş'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Hacı Yoldaş ile eşi Fesla ve oğulları Muhammed Enes ve Ahmet Enes'i çıkardı.

3'Ü DE CAN VERDİ

Ekipler, Yoldaş çifti ile çocukları Muhammed Enes'in hayatını kaybettiği belirledi. Ahmet Enes Yoldaş'ın ise yara almadığı tespit edildi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.