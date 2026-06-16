Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Kurttaş (26), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.50 sıralarında Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kurttaş yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kurttaş, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurttaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kurttaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı