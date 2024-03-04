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Tarsus'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

H.Ö. idaresindeki 33 NNL 64 plakalı minibüs, Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda İ.A'nın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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