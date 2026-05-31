Bayramda kaybolan zihinsel engelli İlyas, ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü kaybolan zihinsel engelli İlyas Gök'ün (41) dere yatağında cansız bedeni bulundu. Alzheimer ve demans hastası olduğu da belirtilen Gök'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı