Tarsus'ta hamile kadının sokakta öldürülmesi: Tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde hamile kadının sokakta öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ağabeyi ve amcasının oğlu, tutuklandı.

Bahçe Mahallesi'nde dün Besra Kırmızı'nın (20) aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, genç kadını vurduğu belirlenen ağabeyi U.B'yi ve ona yardım ettiği öğrenilen amcasının oğlu Y.B'yi yakaladı.

Şüpheliler, Tarsus Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırmızı'nın ağabeyi ve kuzeni, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cinayetin, Besra Kırmızı'nın "kaçarak evlenmesi" nedeniyle işlendiği ileri sürüldü.

Tarsus ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta 2 kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vurulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hamile olan kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.