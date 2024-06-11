Tarsus'ta çukura düşen katır iş makinesiyle kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çukura düşen bir katır, iş makinesiyle kurtarıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Belediye ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İş makinesiyle çıkarılan katıra su ve yiyecek verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çukura düşen katır, iş makinesiyle çıkarıldı.
Sandal Mahallesi'nde 3,5 metre derinlikteki çukura bir katırın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İş makinesiyle çıkarılan katıra su ve yiyecek verildi.