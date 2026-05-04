Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Otoyolda beton bariyere çarpıp kazaya neden olan tırın sürücüsü gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Mersin'de Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Yeniköy mevkisinde Hasan A. (42) idaresindeki 01 BAB 708 plakalı tır, beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan bariyer, Mustafa Y'nin (36) kullandığı 79 ABY 724 plakalı otomobil ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 38 DY 460 plakalı tıra hasar verdi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Kürşat Resul Şahin'in (42) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, araçlardaki yaralılar Hasan A, Mustafa Y, Mustafa D. (47), Ahmet K. (31), Hikmet A. (23) ve Mehmet Yasin S'yi (27) çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazaya neden olan tır sürücüsü gözaltında

Tedavisi tamamlanan tır sürücüsü Hasan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, Mehmet Yasin S'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat
