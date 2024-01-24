Tarsus Kaymakamlığı, Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi
Tarsus Kaymakamlığı, Orman İşletme Müdürlüğü personelini 2023'teki gayretli çalışmaları için başarı belgesiyle ödüllendirdi. Müdür Muhammet Köse, çalışma arkadaşlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Tarsus Kaymakamlığınca, Orman İşletme Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu tarafından, 2023'de göstermiş oldukları gayret ve özverili çalışmalar dolayısıyla personele başarı belgesi verildi.
Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.