Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Berat Günçiçek görevine başladı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Berat Günçiçek, kaymakam Mehmet Ali Akyüz tarafından makamında kabul edildi ve başarı dilekleri aldı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, ilçede görevlendirilen Günçiçek'i makamında kabul etti.

Akyüz, Günçiçek'e çalışmalarında başarılar diledi.

Günçiçek de iyi dileklerinden dolayı Akyüz'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
