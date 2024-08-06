Tarla sulama kavgasında baba, oğul ve torun tabancayla vurularak öldürüldü
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada, E.Ç. isimli şüpheli tarafından tabancayla vurulan baba, oğul ve torun hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.