TARIMKON Başkanı Yüksel, Nijerya'da Ogoni topluluğunca 'fahri şef' ilan edildi

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel'e, Nijerya'nın Port Harcourt eyaletinde yaşayan Ogoni topluluğu tarafından "fahri şef" unvanı verildi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Yüksel, son 7 yıldır Nijerya başta olmak üzere Afrika'nın birçok ülkesindeki çiftçilere tarımsal girişimcilik eğitimleri veriyor, verimlilik, kalite, sürdürülebilir tarım, tarımda katma değer üretmeye yönelik faaliyetler yürütüyor.

Yüksel, reçel, marmelat yapma, turşu hazırlama gibi gıda saklama yöntemlerini, soğuk zincirin, elektriğin olmağı kırsalda meyve sebze kurutma tekniklerini öğrettiği çiftçilerin ürünlerini korumalarına yardım ediyor.

Hakan Yüksel, bu faaliyetleri nedeniyle Nijerya'nın etkili topluluklarından Ogoni tarafından "fahri şef" unvanına layık görüldü.

Port Harcourt eyaletinde düzenlenen törende, Ogoni lideri Fabeke Douglas tarafından Yüksel'e fahri şeflik unvanı takdim edildi.

Douglas, 1500'den fazla kişinin katıldığı törende Yüksel'e fahri şeflik kıyafeti giydirdi.

Yüksel, buradaki konuşmasında, Ogoni lideri ve topluluğuna teşekkür etti. Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada, Afrika'ya en çok ziyarette bulunan devlet lideri bizim liderimiz, bizim Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Afrika halkının gönlünü fetheden Cumhurbaşkanı'mızın hedefleri doğrultusunda, göreve başlar başlamaz 'Afrika'da projeler yapalım.' diyen bir Tarım ve Orman Bakanı'mız, 20 yılı aşkın Afrika'nın birçok ülkesinde büyük hizmetler, büyük projelere hayat veren bir TİKA'mız var. Biz her zaman Afrika halkıyla beraberiz. Onların dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle sevinen bir milletiz."