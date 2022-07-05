Tarımda nitelikli eğitim protokolü Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalandı - Haberler

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Tarımda nitelikli eğitim protokolü Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalandı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Tarımda nitelikli eğitim protokolü Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalandı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" isimli protokol, Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" isimli protokol, Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, işbirliği protokolü imza töreni için Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Lisede geçen yıl açılan tarım ve gıda bölümlerinin çalışmaları ile seralarda inceleme yapan heyet, okul müdürü İdris Karakuş'tan çalışalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Fatsa, protokolle tarım ve gıda sektöründe nitelikli insan gücünü yetiştirmek için 123 okulda, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmenin yer aldığı bir çalışmaya başladıklarını belirterek, "Çubuk'ta da bu konuda bir okulumuz var ve 32 devam eden öğrencisi var şu anda. Bu yıl tarım ve gıda teknolojileri bölümlerinde 60 kontenjanları var. Öğrencilerimizin bu alanı tercih etmelerini bekliyoruz." dedi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

milli eğitim bakanlığı Anadolu Lisesi Ankara Güncel Haberler

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