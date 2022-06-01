Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları eğitim alanında iş birliğine gitti - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim alanında imzaladıkları iş birliği protokolüne ilişkin, "Bu çerçevede oluşturulacak iş birliği sonrası okullarda yetiştirilecek kardeşlerimiz ara eleman ihtiyacımızı ziyadesiyle karşılayacaktır." dedi.

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Kirişci, katsayı problemiyle üniversitelerin önünde yığılmalar olduğunu ifade ederek, "Bu da 'tek yol üniversitede okumak' gibi bir sonucu beraberinde getiriyor. Bunun sürdürülebilir olmadığını süreç içerisinde hep beraber gördük. Ara elamana ihtiyaç duyan sektörler bunun eksikliğini, acısını ziyadesiyle hissetti." diye konuştu.

Tarım ve orman sektörlerinin yıllar boyunca "ihmal edilebilir" olarak görüldüğünü dile getiren Kirişci, bazı çevrelerin bu sektörlerin ürettiklerinin ithalat yoluyla ikame edilebileceği gibi kötü bir düşünceye sahip olduğunu söyledi.

Kirişci, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, teknolojinin karın doyurmadığını gösterdiğini dile getirerek, "Diğer taraftan cebimizde paramız var ama herhangi bir satın alma gücü olamıyor. Dolayısıyla bu durum, mutlak suretle yerli ve mümkünse milli üretimin gerçekleştirilmesini ki, bu da tarımın ta kendisi, meşru ve zorunlu kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarım sektörünün ara eleman ihtiyacı karşılanacak"

Tarım ve Orman Bakanlığının, son yapacakları alımla, 150 bin kişiden oluşan Türkiye'nin en büyük 5. bakanlığı olduğunu belirten Kirişci, iki bakanlığın imzalanan protokolle önemli bir iş birliği iradesini ortaya koyduklarına dikkati çekti.

Eğitimi her zaman desteklediklerinin altını çizen Kirişci, "Bu çerçevede oluşturulacak iş birliği sonrası bu okullarda yetiştirilecek kardeşlerimiz ara eleman ihtiyacımızı ziyadesiyle karşılayacaktır." dedi.

"Hayat aslında kırsalda"

Kirişci, köylerin yeniden cazibe ve yaşam merkezleri haline getirilmesi hususunda çalışmaları tamamlayarak, bunu hayata geçirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayat aslında kırsalda. Biraz modernite adına kırsalı terk etmeyi marifet zannettik. Bunu zanneden ülkeler arasına bizler de dahil olduk. Kırsalı terk ederek kentlerin etrafında varoşlar oluşturduk. Sahip olduğumuz değerlerimizi büyükşehirlerin koşuşturması içerisinde kaybettik. Kırsala dönüş ve kırsalda yeniden yaşam bizim çok üzerinde durduğumuz bir husus. Buna ilişkin çok sayıda projemiz var. Bu çalışmalarla kırsal kalkınmayı desteklediğimizi iletmek isterim."

Konuşmaların ardından protokolü imzalayan bakanlar, öğrencilerle toplu fotoğraf da çektirdiler.