Tarım Bakanı Yumaklı, Küresel Tarım Sorunlarına Çözüm Arayışında

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'nde, iklim değişikliği, su yönetimi ve gıda israfının azaltılması konularında uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, ülkelerle ortak çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'nin "Bakanlar Oturumu"na ilişkin yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğinin tarıma etkilerinden suyun verimli kullanımına, gıda arz güvenliğinden israfın azaltılmasına kadar pek çok konuda ülkelerle ortak çözüm perspektifleri geliştirdik." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'nin "Bakanlar Oturumu"nda, gıda ve suyun geleceğine dair kritik konuları kapsamlı biçimde ele aldıklarını açıkladı. Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin tarıma etkilerinden suyun verimli kullanımına, gıda arz güvenliğinden israfın azaltılmasına kadar pek çok konuda ülkelerle ortak çözüm perspektifleri geliştirdiklerini belirterek, "Bugün ortaya konulan iş birliği ve vizyonun küresel politikalar için güçlü bir yol haritası sunacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı panel kapsamında çeşitli ülkelerin bakanları ve uluslararası kurum temsilcileri ile bir araya geldi. İran Tarımsal Seferberlik Bakanı Gholamreza Nouri Ghezeljeh ile gıda ve su israfının önlenmesine yönelik stratejik başlıkları ele alan Yumaklı, ortak hareket etmenin bölge ülkeleri için güçlü bir çözüm zemini oluşturacağını vurguladı.

Ayrıca IFAD Başkan Yardımcısı Gerardine Mukeshimana ile kırsal kalkınma, tarımsal verimliliğin artırılması ve gıda-su israfıyla mücadele konularında iş birliği fırsatlarını değerlendiren Yumaklı, sürdürülebilir tarım ve verimli kaynak yönetimi için ortak adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Moldova Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı Ludmila Catlabuga ile de görüşen Yumaklı, küresel ölçekte artan gıda ve su israfının azaltılması, kaynakların daha verimli yönetilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının güçlendirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

