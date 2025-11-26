Tarım Bakanı Yumaklı, İspanyol Mevkidaşı ile Görüştü

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas Puchades ile tarım, gıda arz güvenliği ve su yönetimi konularında görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas Puchades'i Bakanlıkta ağırladığını duyurdu.

Yumaklı, görüşmede tarım, gıda arz güvenliği ve su yönetimi başta olmak üzere ortak çalışma alanlarının ele alındığını ve iş birliğini güçlendirecek adımların değerlendirildiğini belirtti.