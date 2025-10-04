Haberler

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Kaçak Avcılara Yaptırım

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da gerçekleştirilen av denetim faaliyetleri kapsamında 9 kaçak avcının tespit edilerek idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Yumaklı, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, av denetim faaliyeti kapsamında tespit edilen 9 kaçak avcı hakkında idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Belki sizin gözünüzden kaçtı ama Milli Parklar ekiplerimizin gözünden kaçmadı. Hatay'da kaçak avcılar, ava giderken avlandı." ifadesini kullandı.

Kaçak avcıların Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince tespit edildiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Av denetim faaliyeti kapsamında ekiplerimiz tarafından tespit edilen 9 kaçak avcı yakalanarak idari yaptırım uygulandı. Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gökte süzülen kuşlardan, ormanda sessizce yürüyen ceylanlara kadar tüm canlıların güvenliği için gayret gösteriyor, doğanın sesine kulak veriyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.