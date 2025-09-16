Haberler

Tarık Akan'ı Özlemle Anıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyuncu Tarık Akan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, onun cesur duruşunu ve onurlu kimliğini anlattı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tarık Akan adaletin, hakkın ve haklının yanında cesurca duran gerçek bir aydındı. Onu hep tavizsiz, onurlu duruşuyla hatırlıyoruz. Büyük ustayı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıl dönümünde sevgiyle, özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyuncu Tarık Akan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu. Özel. şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA / Güncel
