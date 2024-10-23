Tarihi Kentler Birliği Encümen Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleşti
Tarihi Kentler Birliği'nin ekim ayı encümen toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Sakıbın Köşkü'nde yapıldı. Toplantıya Mansur Yavaş ve Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı.
Tarihi Kentler Birliği encümen toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.
Tarihi Kentler Birliği'nin ekim ayı encümen toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Sakıbın Köşkü'nde yapıldı.
Toplantıya, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve encümen üyeleri katıldı.
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