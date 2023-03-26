TARİHİ KALENİN YAKININDA ÖLÜ BULUNAN ŞAHİN, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA'nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi yakınında cesedi bulunan Şahin Ulaş (50), toprağa verildi.

Kozan Kalesi'ne gezmeye giden iki genç, dün öğle saatlerinde surların altında bir kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede ölen kişinin Şahin Ulaş olduğu tespit edildi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından alınan Ulaş'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin Ulaş'ın evli, bir çocuk babası olduğu, psikolojik sorunlarının bulunduğu ve ailesinin önceki gün kayıp ihbarı yaptığı öğrenildi. (DHA)