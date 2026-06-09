Sakarya'da damada asfaltta çıplak ayakla çiftetelli oynatıp halatla minibüs çektirdiler

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir düğünde damada yakın arkadaşları tarafından asfaltta çıplak ayakla çiftetelli oynatılıp halatla minibüs çektirildi, takı olarak emzik, biberon ve temizlik malzemeleri takıldı.

Ömer Şirin ile Gamze Yılmaz'ın pazar günü yapılan düğün töreni öncesi damat ve davetliler konvoy halinde Hacıyakup Paşalar Mahallesi'ne "gelin almaya" gitti.

İlçe girişinde Şirin'in önünü kesen arkadaşları, damadı okey masasına oturttu.

Çorapları çıkartılarak bir süre sıcak asfaltta, daha sonra da su ve toprakla hazırlanan çamurda çiftetelli oynatılan Şirin, bu esnada arkadaşlarına bahşiş verdi.

Damada ayrıca, çalıştığı lokanta firmasının minibüsüne halat taktırıp çektiren arkadaşları, Şirin'in ayaklarını yıkayarak gelin arabasına kadar kucaklarında taşıdı.

Konvoy halinde düğün salonuna gelen damat ve gelinin nikahı, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı tarafından kıyıldı.

Takı merasiminde ise sahneye "Son çıkış burasıydı, geçmiş olsun", "Sen şimdi naneyi yedin", "Biz hakkından gelemedik, bundan sonra Gamze düşünsün" ve "Geri iadesi yoktur, yeni sahibine hayırlı olsun" yazılarıyla çıkan grup, "Oh Canıma Değsin" şarkısı eşliğinde oynayıp damada emzik, biberon, bulaşık önlüğü taktı.