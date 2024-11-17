Tanzanya'da Bina Çöktü: 13 Kayıp, 26 Yaralı

- Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı

DARÜSSELAM - Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bir binanın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bina çöktü. Kariakoo bölgesinde çöken binada 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 80'den fazla kişinin çöken binadan kurtarıldığını belirterek, yaralanan 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.