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Tantuni Dükkanında Soluk Borusuna Yemek Kaçan Müşteri Kurtarıldı

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Mersin'de bir tantuni dükkanında soluk borusuna yemek kaçan müşteri, restoran çalışanı Sadık Fırat'ın Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'de bir tantuni dükkanında soluk borusuna yemek kaçan müşteri, restoran çalışanı Sadık Fırat'ın (30) Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir tantuni işletmesinde müşterinin soluk borusuna yemek kaçtı. Durumu fark eden arkadaşları, müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada restoran çalışanı Sadık Fırat, Heimlich manevrası yaparak müşterinin hayatını kurtardı. O anlar, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Sadık Fırat, "Akşam saatlerinde yemeğe geldiler. Yaşlı adam tantunisini dilimli istedi. Servisi yaptıktan sonra yanındakilerin telaşlandığını gördüm. Hemen ocağın başından yanına gittim. Nefes alamıyordu. İşe girerken öğrendiğim Heimlich manevrası yöntemi ile soluk borusuna kaçan yemeği çıkartmasını sağladım. Su içirdik, iyi oldu. Sonra yeniden teşekkür etmeye geldiler" dedi. Fırat, restoran çalışanlarının mutlaka Heimlich manevrası yöntemini öğrenmesi gerektiğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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