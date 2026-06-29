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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda Teslim Oldu

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Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlarından aranan Tamar Tanrıyar, yurt dışına çıktıktan sonra Kuşadası'nda teslim oldu.

(İSTANBUL) "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından başlatılan re'sen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak Marmaris'ten yurt dışına çıktığı anlaşılan Tamar Tanrıyar'ın yurda dönerek Kuşadası'nda teslim olduğu açıklandı.

Tamar Tanrıyar hakkında bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmariz Deniz Hudut Kapası'ndan yurt dışına çıktığı anlaşılmıştı.

Soruşturmayı sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurt dışından kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
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