Tamar Tanrıyar Hakkında Gözaltı Kararı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turkuvaz Medya'ya ilişkin sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından başlatılan resen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li bazı isimlere yönelik iddilarıyla ve son olarak da Turkuvaz Medya'ya ilişkin sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını, gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Kaynak: ANKA