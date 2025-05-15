Taksici Sinir Krizi Geçirerek Aracın Camını Kırdı

Taksici Sinir Krizi Geçirerek Aracın Camını Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taksici Sinir Krizi Geçirerek Aracın Camını Kırdı
Haber Videosu

Fatih'te bir taksici, uygulama üzerinden çağrılan otomobilin önünü keserek sinir krizi geçirdi ve aracın camını kırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'te uygulama üzerinden çağırıldığını öğrendiği otomobilin önünü kesen taksici, sinir krizi geçirerek aracın camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Cibali Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi uygulama üzerinden çağırdığı araca bineceği sırada taksi şoförü, duruma tepki göstererek aracın önünü kesti. Aracını otomobilin önüne çeken taksi şoförü, "Paramı çaldın, arabadan in, sağa çek" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada sinir krizi geçiren taksici, aracın ön camını kırarak kendine vurmaya başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.