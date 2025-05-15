FATİH'te uygulama üzerinden çağırıldığını öğrendiği otomobilin önünü kesen taksici, sinir krizi geçirerek aracın camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Cibali Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi uygulama üzerinden çağırdığı araca bineceği sırada taksi şoförü, duruma tepki göstererek aracın önünü kesti. Aracını otomobilin önüne çeken taksi şoförü, "Paramı çaldın, arabadan in, sağa çek" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada sinir krizi geçiren taksici, aracın ön camını kırarak kendine vurmaya başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.