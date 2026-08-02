Haberler

Takla atıp bahçeye giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atıp bahçeye giren otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE’nin Meriç ilçesinde, takla atarak tek katlı evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü Ö.B., yaralandı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, takla atarak tek katlı evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü Ö.B., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Subaşı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.B., arkadaşı Ç.Ç.'den emanet aldığı 48 AIR 801 plakalı otomobille, beldede gezmeye çıktı. Ö.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Otomobil, A.O.'ya ait tek katlı evin bahçesine girip durdu, sürücü Ö.B. ise yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ö.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber

Gözünü kırpmadan evladı için atladı: Babadan da acı haber geldi
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor