Takla atıp bahçeye giren otomobilin sürücüsü yaralandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, takla atarak tek katlı evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü Ö.B., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Subaşı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.B., arkadaşı Ç.Ç.'den emanet aldığı 48 AIR 801 plakalı otomobille, beldede gezmeye çıktı. Ö.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Otomobil, A.O.'ya ait tek katlı evin bahçesine girip durdu, sürücü Ö.B. ise yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ö.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı