Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde takla atıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hasan Apar (42) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Hasan Apar'ın kontrolünü yitirdiği 27 BCA 535 plakalı otomobil takla atarak, şarampole devrildi. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Hasan Apar'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Apar'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

