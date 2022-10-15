Takla atan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
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Aydın'da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp karşı şeride geçtiği kazada 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Araçtaki eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Aydın- Muğla karayolu, Söğütçük Mahallesi yakınlarında Muğla istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan Adem Aras yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Adem Aras'ın yaşamını yitirdiği, otomobilde bulunan eşi Emine Keskin Aras'ın ise yaralandığı belirlendi.
EŞİ YARALI OLARAK KURTULDU
Emine Keskin Aras, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Adem Aras'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.