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Takla atan otomobildeki anne ile iki çocuğu yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Nurettin Doğan - Güncel
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Takla atan otomobildeki anne ile iki çocuğu yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada anne ile iki çocuğu yaralandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada anne ile iki çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alaşehir- Denizli karayolu Alaşehir Borsa kavşağında meydana geldi. Alaşehir'den Denizli yönüne gitmekte olan Ülkü Günlü yönetimindeki 35 NMD 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulup, takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsü Günlü ile yanındaki çocukları Hatice Serra Günlü (12) ve Bayram Enes Günlü (13), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Anne- oğul Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, Hatice Serra Günlü ise bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Bayram Enes Günlü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Güncel

Otomobil, Alaşehir, Denizli, Kaza, Güncel, Haberler

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