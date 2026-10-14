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Taiz Valisi Şemsan, ablukanın kaldırılması için uluslararası müdahale çağrısı yaptı

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Yemen'in Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin ablukası nedeniyle acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Vali, binlerce ailenin gıda, ilaç, yakıt ve sudan mahrum bırakıldığını, çöpler nedeniyle sağlık ve çevre risklerinin arttığını belirtti.

Yemen'in Taiz Valisi Nebil Şemsan, il merkezi olan Taiz şehrinin Husilerin uyguladığı abluka nedeniyle derinleşen bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Taiz Yerel Yönetimi tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamalarında Şemsan, binlerce ailenin en temel yaşam imkanlarından mahrum bırakıldığını ve sivil yerleşim alanlarının hedef alınmaya devam ettiğini söyledi.

Vali Şemsan, Husi milislerin kent sakinlerini gıda, ilaç, yakıt ve sudan mahrum bıraktığına dikkati çekerek, çöplerin şehir dışındaki döküm alanına taşınmasının engellenmesi nedeniyle sağlık ve çevre risklerinin ciddi boyuta ulaştığını vurguladı.

Rastgele bombardımanlar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil kayıpların yaşandığını belirterek, bu uygulamaların insani durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.

Sivillerin kurtarılması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için engelsiz yardım akışının sağlanması gerektiğini vurgulayan Şemsan, ablukanın kaldırılması adına uluslararası toplumun acilen harekete geçmesini istedi.

Söz konusu açıklamalara ilişkin Husilerden henüz bir açıklama gelmedi.

Taiz'deki hükümet yetkilileri, salı akşamı yaptıkları yazılı açıklamada, Husileri kente gaz tedarikini engellemekle suçlamıştı.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar da Yemen ordusu ile Husiler arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle Taiz ile Aden arasındaki ana yolun ulaşıma kapandığını, bu durumun kentte derin bir yakıt krizine ve temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısına yol açtığını aktardı.

Yıllardır Taiz'e gıda, ilaç ve yakıt sevkiyatı sağlanan tek açık güzergah olan bu yolun kapanması kentin üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

İnsan hakları örgütleri, Husileri 2015 yılında çatışmaların başlamasından bu yana hükümet kontrolündeki Taiz şehrini abluka altında tutmak ve insani yardım konvoylarının geçişini engellemekle suçlarken, Husiler ise hakkındaki abluka iddialarını reddediyor.

-"Fecrü'l-Yemen" operasyonunda 10. gün

Öte yandan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi tarafından devlet kurumlarının Husilerden geri alınması ve başkent Sana'nın kontrolünün yeniden sağlanması amacıyla başlatıldığı duyurulan "Fecrü'l-Yemen" (Yemen'in Şafağı) askeri harekatı bugün 10. gününe girdi.

Söz konusu harekat, Nisan 2022'de sağlanan göreli sakinliğin ardından temmuz ayından bu yana tırmanan en kapsamlı askeri hareketlilik olarak öne çıkıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok vilayeti ele geçirmesiyle başlayan iç savaşa sahne olurken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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