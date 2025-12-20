Çin'in Taiwan Bölgesinin Taipei Kentinde Bıçaklı Saldırı: 4 Ölü, 5 Yaralı

TAİPEİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Taipei kentinde sis bombalarının da kullanıldığı bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Medyada çıkan haberlere göre saldırgan da hayatını kaybedenler arasında bulunuyor.

Saldırı cuma günü saat 17.30 civarında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, gaz maskesi takan şüphelinin, Taipei Metrosu Ana İstasyonu'nda sis bombaları attığı görülüyor. Sis bombaları nedeniyle yoldan geçen bir kişi de duman solumak zorunda kaldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre şüphelinin saldırdığı bir kişi aldığı ağır yaralar yüzünden hayatını kaybetti.

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli Zhongshan Metro İstasyonu çevresindeki yoğun iş bölgesine yönelerek, burada yoldan geçen birkaç kişiye daha saldırdı. Saldırıda yaralanan 6 kişinin 2'sinin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

27 yaşındaki bir erkek olarak belirlenen saldırgan, polis tarafından kuşatılırken bir mağazadan düşerek yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre şüphelinin saldırıyı niçin gerçekleştirdiğine yönelik inceleme sürüyor.