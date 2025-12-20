Haberler

Çin'in Taiwan Bölgesinin Taipei Kentinde Bıçaklı Saldırı: 4 Ölü, 5 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taipei'de bir bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırgan da olayda yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında sis bombalarının kullanıldığı bildiriliyor.

TAİPEİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Taipei kentinde sis bombalarının da kullanıldığı bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Medyada çıkan haberlere göre saldırgan da hayatını kaybedenler arasında bulunuyor.

Saldırı cuma günü saat 17.30 civarında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, gaz maskesi takan şüphelinin, Taipei Metrosu Ana İstasyonu'nda sis bombaları attığı görülüyor. Sis bombaları nedeniyle yoldan geçen bir kişi de duman solumak zorunda kaldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre şüphelinin saldırdığı bir kişi aldığı ağır yaralar yüzünden hayatını kaybetti.

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli Zhongshan Metro İstasyonu çevresindeki yoğun iş bölgesine yönelerek, burada yoldan geçen birkaç kişiye daha saldırdı. Saldırıda yaralanan 6 kişinin 2'sinin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

27 yaşındaki bir erkek olarak belirlenen saldırgan, polis tarafından kuşatılırken bir mağazadan düşerek yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre şüphelinin saldırıyı niçin gerçekleştirdiğine yönelik inceleme sürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifade vermek için adliyede

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
title